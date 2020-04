CALCIOMERCATO MILAN – Incontra Gazidis: può restare! / News

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante il calcio sia fermo, è al momento uno degli argomenti più caldi il futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese ha il contratto in scadenza al termine della stagione e, a meno che non riesca clamorosamente a trascinare il Milan in Champions League e dunque a far scattare il rinnovo automatico, dovrà discutere per prolungare o no la propria avventura rossonera.

Al momento è in Svezia, dove si allena con l’Hammarby sfruttando le misure meno restrittive del suo Paese. Appena farà rientro in Italia, però, incontrerà Ivan Gazidis per prendere una decisione. C’è ottimismo e si va verso il prolungamento. Per saperne di più guarda la video news e LEGGI SUBITO LA NOTIZIA >>>

