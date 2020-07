Calciomercato Milan – Il Siviglia fa sul serio per Jovic. E il Diavolo? | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito, in Spagna, da ‘Ok Diario‘, anche il Siviglia sarebbe piombato sulle tracce di Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo che il Real Madrid, appena un anno fa, aveva strappato all’Eintracht Francoforte pagandolo ben 60 milioni di euro.

Jovic, che nella sua prima stagione alla ‘Casa Blanca‘ ha giocato poco, segnato meno e non convinto in pieno, potrebbe lasciare le ‘Merengues‘ in estate e la squadra di Julen Lopetegui, alla ricerca di un centravanti di peso per affrontare al meglio, nella prossima stagione, la Liga e la Champions League, avrebbe effettuato un sondaggio per il numero 18 madrileno.

Il Siviglia vorrebbe prendere Jovic in prestito ma è ben consapevole di come Monaco e Milan, altri club ad aver manifestato interesse per il serbo, siano in vantaggio poiché, nelle loro proposte indirizzate al Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, figura anche un diritto di riscatto futuro del cartellino di Jovic. Eventualità che, per ora, gli andalusi non avrebbero previsto.

In realtà, da quando il Diavolo ha abbandonato l’idea di affidare a Ralf Rangnick l’intero progetto tecnico, la pista Jovic si è un po’ raffreddata. In attacco, infatti, dovrebbe restare Zlatan Ibrahimovic e spendere così tanti soldi per il pur forte attaccante assistito da Fali Ramadani potrebbe essere controproducente.

Jovic-Milan, naturalmente, resta un’ipotesi di lavoro su cui si potrà lavorare lo stesso, magari a mercato inoltrato. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓