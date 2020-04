Calciomercato Milan – Il Real Madrid ci prova per Theo Hernández | News

CALCIOMERCATO MILAN – La scorsa estate, con un blitz a Ibiza, il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, convinse Theo Hernández, classe 1997, terzino sinistro francese, a lasciare il Real Madrid per vestire la maglia del Milan.

Il Diavolo si assicurò le prestazioni di Theo Hernández, reduce da una stagione in prestito nella fila della Real Sociedad, a titolo definitivo per 20 milioni di euro.

La stagione rossonera di Theo Hernández è andata ben oltre le aspettative: 6 gol in 25 gare tra Serie A e Coppa Italia, vice capocannoniere della squadra di Stefano Pioli alle spalle di Ante Rebić. Mica male per un laterale difensivo!

Motivo per cui, secondo ‘Don Balón‘, in estate il Real Madrid vorrebbe provare a riportare Theo Hernández alla corte di Zinedine Zidane. Per prenderlo, le ‘Merengues‘, però, dovrebbero sborsare almeno il doppio di quanto speso, se non di più, e non è detto che il Milan accetti la proposta.

Per il club di Via Aldo Rossi, infatti, Theo Hernández è giudicato incedibile. Qualora, però, il Real Madrid riuscisse nel suo intento di far vestire nuovamente la ‘camiseta blanca‘ all’attuale numero 19 rossonero, libererebbe il brasiliano Marcelo, che potrebbe così accasarsi alla Juventus. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>