Milan, il punto sui rinnovi

E’ tempo di parlare di rinnovi in casa Milan, con alcuni top players che hanno il contratto in scadenza tra tre mesi e nel giugno del 2022. Da Donnarumma a Ibrahimovic, passando per la coppia di difesa Kjaer – Romagnoli e i pilastri del centrocampo Bennacer, Kessié e Calhanoglu. Ecco il punto della situazione all’interno del club di via Aldo Rossi.

Leggi la nostra intervista in esclusiva all’ex portiere del Milan Marco Amelia!