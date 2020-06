Calciomercato Milan – Il PSG insiste per avere Theo Hernández | News

CALCIOMERCATO MILAN – Nella stagione disgraziata del Milan, sicuramente, Theo Hernández rappresenta la piacevole sorpresa. Prima dello stop al calcio giocato per l’emergenza coronavirus, il terzino sinistro francese ha segnato addirittura 6 gol e fornito 3 assist in 25 gare tra Serie A e Coppa Italia, ‘giustificando’ in pieno, così, l’investimento effettuato dal Milan per prelevarlo, la scorsa estate, a titolo definitivo dal Real Madrid per 20 milioni di euro.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate ai top club europei. Sembra che le ‘Merengues‘ si siano pentite di averlo lasciato andare via ad un prezzo sostenibile. Ma anche Manchester City e PSG avrebbero chiesto informazioni per Theo Hernández. Il quale, per inciso, per il Milan è ritenuto incedibile e assolutamente non sul mercato, neanche in presenza di un’offerta di 50 milioni di euro.

C’è, però, chi sostiene che la prossima stagione Theo Hernández possa indossare la maglia del PSG. ‘Onda Cero‘, in Spagna, parla infatti di nuovi contatti tra Leonardo, ex rossonero e direttore sportivo del club della Capitale francese, e l’entourage di Theo Hernández, con la possibilità che, alla fine, l’operazione possa andare concretamente in porto. Nel calcio, si sa, nulla è impossibile e, pertanto, verrà riservata ai posteri l’ardua sentenza sul destino di Theo Hernández. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>