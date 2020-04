VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Sarà molto probabilmente Ralf Rangnick a gestire il prossimo mercato del Milan. Il tedesco ha già avuto diversi incontri con la proprietà per stabilire i punti di partenza, come il budget, che però è adesso mutato dopo l’emergenza Coronavirus. Scelto perché decisionista, Rangnick ha già in mente come muoversi. Nella video news le ultime.

