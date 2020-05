Calciomercato Milan – Il DS sull’obiettivo rossonero: “Andrà via” / News

VIDEO MERCATO MILAN – Tanti giovani, tanti profili con un futuro roseo davanti, ma non solo. La sensazione è che il Milan che vogliono costruire Ivan Gazidis e Ralf Rangnick sia sì prevalentemente formato da giovani campioni, ma si regga su alcune colonne portanti di esperienza. Ecco perché non si disdegnano i possibili colpi low cost, anche se un po’ avanti con l’età.

Si è parlato a lungo di David Silva, che lascerà il Manchester City, ma alla fine lo spagnolo preferirà destinazioni più ricche, ma meno blasonate. Nella lista dei giocatori che saranno liberi a parametro zero e che potrebbero accettare il Milan come destinazione c’è anche Mario Gotze. Il tedesco lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione e il Milan lo sta corteggiando da diverse settimane.

Ovviamente servirebbe un piccolo sacrificio da parte sua: un abbassamento dell’ingaggio sarebbe d’obbligo, anche se il Milan sarebbe pronto a superare un po’ la soglia posta come limite, da 2,5 milioni. Su Gotze c’è l’attenzione anche della Roma, che ci pensa. Tuttavia, il Milan sembra essere leggermente in vantaggio.

La conferma della separazione è arrivata direttamente dal direttore sportivo del club giallonero, che ha annunciato come di comune accordo Gotze e il Borussia siano arrivati alla decisione di separarsi, sottolineando ancora come Gotze sia un bravissimo ragazzo. In campo, invece, può agire da mezzala o da trequartista, ma non ha difficoltà a ricoprire i vari ruoli dell’attacco, tranne il centravanti, o del centrocampo. Tra l’altro, vero che Gotze ha certamente grande esperienza, ma non può certamente considerarsi “vecchio”: classe 1992, compirà a breve 28 anni. Se dovesse ambientarsi potrebbe dare tantissimo. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

