Calciomercato Milan – Il Diavolo studia il colpo Götze: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Con il sempre più probabile addio di Zlatan Ibrahimovic al Milan, il club di Via Aldo Rossi, in vista della prossima stagione, andrà alla caccia di un attaccante in grado di garantire gol ed assist alla compagine rossonera che, presumibilmente, sarà allenata da Ralf Rangnick.

Il manager ex TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia potrebbe trovarsi, in organico, una vecchia conoscenza: si tratta di Mario Götze, classe 1992, attaccante tedesco, eroe della finale dei Mondiali 2014 in Brasile tra Germania ed Argentina, che lascerà il Borussia Dortmund al termine di questa stagione.

Götze, infatti, non rinnoverà il proprio contratto con il BVB e, pertanto, si sta guardando intorno alla ricerca della migliore sistemazione per il suo futuro. Piace, in Italia, a Milan e Roma, ma, potrebbe anche restare in Bundesliga (Bayer Leverkusen?), andare nella Major League Soccer (MLS) statunitense o volare in Giappone.

Il Diavolo studia il colpo Götze e, per arrivarci, ha in mente una strategia ben precisa: aspettare che il calciatore, ex Bayern Monaco, abbassi le proprie pretese economiche in termini di ingaggio, ancora molto alte, per poi sottoporre alla sua nuova agenzia un accordo che possa risultare soddisfacente per tutti.