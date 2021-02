CALCIOMERCATO MILAN – Ibrahimovic rinnova, se vuole / News

Calciomercato Milan: non c’è fretta per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha il contratto in scadenza a giugno, ma se continuerà lo farà con il Milan, che ha la priorità assoluta. Tra le parti c’è in programma un incontro in primavera, poi verrà stabilità con esattezza la data. Il discorso dovrebbe essere abbastanza semplice: il Milan vuole continuare con Ibra, che al momento sembra convinto a proseguire. Se lo sarà anche tra qualche mese, la firma arriverà. Altrimenti Ibrahimovic dirà basta. Nella video news ulteriori dettagli.

