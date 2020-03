VIDEO MILAN – Arrivato con tanto entusiasmo e in mezzo a tanto entusiasmo, Zlatan Ibrahimovic ha avuto un grande impatto sul Milan, senza però per il momento riuscire a stravolgerne in senso positivo la stagione. Anche per questo il club rossonero, pronto a una nuova svolta dirigenziale, si interroga sul futuro dello svedese, che valuta il ritiro. Nella video news le ultime.

