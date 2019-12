VIDEO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, nuovo acquisto del Milan, ha già indossato la maglia rossonera dal 2010 al 2012: con 56 gol in 85 gare ha una media-reti migliore di quella dell’attaccante ucraino Andriy Shevchenko ma non soltanto! Vediamo, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, numeri e statistiche del devastante Ibrahimovic con il Milan. Record che ora lo svedese potrà aggiornare.

