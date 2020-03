VIDEO MILAN – Il campionato è fermo e quando ripartirà al Milan ci sarà ancora Zlatan Ibrahimovic, ma si pensa già al prossimo anno, approfittando della sosta, quando invece probabilmente il gigante svedese non ci sarà più. Ibra non rinnoverà e Adriano Galliani, che lo ha portato in rossonero per primo, ora lo vorrebbe al suo Monza ed è pronto all’attacco. Guarda la video news.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android