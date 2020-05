Calciomercato Milan – I rossoneri insistono per Vranckx: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla ‘Gazet de Antwerpen‘, quotidiano belga, il Milan continua a monitorare la situazione di Aster Vranckx, classe 2002, giovanissimo centrocampista centrale in forza al KV Mechelen (anche conosciuto come Malines).

Vranckx, talento purissimo, è seguito anche dal Manchester City di Pep Guardiola, pronto a prelevarlo per aggregarlo alla Prima Squadra dei ‘Citizens‘. Nonostante la tenera età, Vranckx è un calciatore già nel giro dei ‘grandi’ del KV Mechelen: in questa stagione ha totalizzato 9 presenze ed un gol contro l’Anderlecht.

Per caratteristiche tecniche, Vranckx viene paragonato al connazionale Youri Tielemans, ex Monaco ed oggi al Leicester City, anche se il modello a cui si ispira è Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund al quale il Milan fu molto, molto vicino nell’estate 2011.

Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, Vranckx potrebbe vestire rossonero per appena 5 milioni di euro.