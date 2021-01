Calciomercato Milan: Mandzukic in rossonero? Ecco i suoi gol!

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Mario Mandzukic potrebbe tornare in Italia per vestire la maglia del Milan. Rivediamo, dunque, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, alcune delle sue reti più belle realizzate con la Juventus negli scorsi campionati.