VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – L’attaccante tedesco Mario Götze, classe 1992, match-winner della finale dei Mondiali 2014 in Brasile, lascerà il Borussia Dortmund in estate a parametro zero. Milan e Roma interessate al suo cartellino: ecco le sue migliori prodezze nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

