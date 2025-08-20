PIANETAMILAN i nostri video Calciomercato Milan, Hojlund sarebbe titolare? Cosa pensa Allegri | VIDEO
CALCIOMERCATO MILAN
Rasmus Hojlund potrebbe arrivare al Milan in questi ultimi giorni di calciomercato: ma sarebbe il titolare dei rossoneri? Il video
Un estratto dell'ultimo episodio de "La Tripletta", podcast de 'La Gazzetta dello Sport': il giornalista sportivo della 'rosea', Luca Bianchin, parla del calciomercato del Milan, che cerca un attaccante. Rasmus Hojlund, Dusan Vlahovic, Nicolas Jackson e Breel Embolo sulla lista dei rossoneri. Guarda il video