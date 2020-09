Calciomercato Milan: Hauge, i tifosi del Diavolo impazziscono sui social

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, già in questa sessione di calciomercato, ha prelevato Jens Petter Hauge dal Bodø/Glimt. Un’operazione, questa per l’esterno offensivo norvegese classe 1999, accolta con fervore dai tifosi rossoneri sui social. Vediamo, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, le reazioni più divertenti all’acquisto di Hauge.