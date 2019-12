Calciomercato Milan – Haaland: “Mi ispiro ad Ibrahimovic”

VIDEO MILAN – Erling Braut Haaland, classe 2000, già 28 gol e 7 assist in 22 gare stagionali tra campionato e coppe con il RB Salisburgo, ha raccontato, in un’intervista la sua ammirazione per lo svedese Zlatan Ibrahimovic. Entrambi, ironia della sorte, sono obiettivi di mercato del Milan per gennaio. Riascoltiamo, e rivediamo, le dichiarazioni di Haaland sul fuoriclasse scandinavo in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android