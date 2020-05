Calciomercato Milan – Ha deciso: “No alle altre, vuole i rossoneri” | News

MERCATO MILAN – Un’occasione da non farsi sfuggire e che il Milan sembra pronto a cogliere al volo. Mario Gotze, talento tedesco classe 1992, la prossima estate sarà libero a parametro zero: scadrà il suo contratto con il Borussia Dortmund e sarà libero di accordarsi con una nuova squadra. Di recente ha anche cambiato procuratore per facilitare il trasferimento, anche se ancora non ci sono certezze.

Alcune novità tuttavia arrivano dalla Bild, quotidiano tedesco: sembra infatti che Gotze abbia rifiutato Lazio e Roma, le altre due squadre più interessate, proprio perchè preferirebbe un trasferimento al Milan. L’offerta economica presentata dalle squadre capitoline non è stata ritenuta interessante, mentre quella del Milan sì. Così, la concorrenza diminuisce e le possibilità rossonere aumentano.

Al momento Gotze percepisce 8 milioni all’anno. Una cifra ovviamente troppo alta anche per il Milan, soprattutto dopo l’emergenza Coronavirus. Molto probabilmente si scenderà sensibilmente. Sarà comunque importante che Gotze faccia un passo verso i rossoneri, cosa comunque probabile visto che la volontà del giocatore sembra esserci tutta. Per altri dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

