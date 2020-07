Calciomercato Milan – Ha chiesto la cessione, vuole i rossoneri! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Il futuro del Milan sarà in mano a un uomo solo: Ralf Rangnick. Il manager tedesco, attualmente responsabile di tutte le squadre del gruppo Red Bull, è pronto a guidare il club rossonero da allenatore e da direttore sportivo. Sarà lui a scegliere i giocatori sul mercato, così che possano essere i più congeniali alla propria idea di calcio. Ovviamente, dunque, si sta già muovendo per assicurarsi i primi nomi.

Tra questi c’è Milot Rashica. Esterno offensivo di sinistra, kosovaro classe 1996, è da tempo nel mirino di Rangnick, che lo conosce bene. Nelle ultime due stagioni ha giocato nel Werder Brema, con cui si è messo in mostra ad alti livelli. Pagato 7 milioni nel gennaio 2018, è stata inserita una clausola rescissoria da 15 milioni nel caso in cui il Werder fosse retrocesso. Ci è andato vicino, ma non è successo.

In ogni caso, il prezzo non dovrebbe discostarsi molto da quella somma. Anche perché, come svelato in conferenza stampa dal direttore sportivo del club, Frank Baumann, il numero 7 del Werder ha chiesto ufficialmente di essere ceduto e la sensazione è che sarà accontentato. Baumann ha svelato anche che Rashica sta parlando con un club specifico, ma che in ogni caso c’è movimento su di lui.

Le possibilità che il club vicino a lui sia il Milan sono molto alte. Come specificato, Rangnick lo conosce bene e lo segue da tempo. I contatti potrebbero già essere stati avviati da un po’. La sensazione è che la parte fissa non vada a superare proprio i 15 milioni sopra citati, ma che possano essere inseriti bonus anche abbastanza consistenti. Il Milan di Rangnick prende forma, Rashica è un obiettivo concreto. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>