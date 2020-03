VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Un grande campione che negli ultimi anni si è un po’ perso per strada, ma che secondo Ivan Gazidis può ancora far molto bene. Mario Gotze, infatti, è un obiettivo del nuovo Milan. Classe 1992, non più giovanissimo, ma non ancora trentenne, andrà a scadenza di contratto. Gazidis ci punta. Nella video news le ultime e la scheda di Gotze.

