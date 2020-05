Calciomercato Milan – Gazidis vuole Szoboszlai: ecco quanto costa | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, che a fine stagione perderà Lucas Biglia e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura a parametro zero, in vista della stagione 2020-2021 dovrà ricorrere al calciomercato estivo per reperire nuovi centrocampisti. Il primo obiettivo di Ivan Gazidis, dietro suggerimento del probabile, nuovo allenatore rossonero, Ralf Rangnick, è Dominik Szoboszlai.

Classe 2000, ungherese in forza al RB Salisburgo, Szoboszlai può diventare, nel Milan, l’erede di Bonaventura. Bravo in fase di interdizione, diligente e disciplinato, ma anche molto abile nell’inserimento in area di rigore partendo dalle retrovie. È un piccolo gioiello che sogna di approdare nel campionato italiano e tanto il Milan quanto la Lazio ci stanno facendo più di un pensiero.

Ma quanto costerebbe, al Milan, prendere Szoboszlai? I suoi parametri sono perfettamente in linea con quelli dettati dal fondo Elliott Management Corporation. Arrivando in rossonero, il centrocampista magiaro avrebbe un ingaggio più alto di quello attualmente percepito in Austria, ma entro il tetto salariale dei 2,5 milioni di euro netti stabiliti da Elliott e Gazidis. Il costo del cartellino, poi, è tutt’altro che proibitivo.

Per 20 milioni di euro, infatti, Szoboszlai può diventare un nuovo centrocampista del Diavolo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>