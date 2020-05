Calciomercato Milan – Gazidis vicino a un obiettivo dell’Inter! / News

CALCIOMERCATO MILAN – Sono ormai quattro anni che Rodrigo De Paul gioca in Serie A, con la maglia dell’Udinese. Arrivato a soli 22 anni, si è messo in mostra fin da subito: grandi doti tecniche, enorme personalità, duttilità tattica. De Paul è pronto al salto in una grande squadra che possa consentirgli di esprimersi al meglio e diventare a tutti gli effetti un campione. Già nelle scorse sessioni di mercato si sono mosse diverse squadre, soprattutto italiane. In modo particolare l’Inter.

I nerazzurri avevano avviato i contatti con giocatore e Udinese e addirittura c’è stato un momento in cui sembrava mancasse solo l’ultimo ok per far sì che De Paul diventasse interista a tutti gli effetti. Lo ha richiesto Antonio Conte e Giuseppe Marotta ha provato ad accontentarlo, fino a quando improvvisamente la trattativa si è impantanata e non si è più sbloccata. Così, ora prova ad approfittarne il Milan.

I rossoneri sono a caccia di rinforzi a centrocampo, reparto destinato a una vera e propria rivoluzione, e De Paul può essere il profilo giusto. Rientra perfettamente nei nuovi parametri dettati dalla proprietà e da Ivan Gazidis e per caratteristiche può anche adattarsi al gioco di Ralf Rangnick. Non è più giovanissimo, ma a 26 anni è nel pieno della maturità calcistica e ha ancora molto da dare e ha uno stipendio decisamente basso all’Udinese, da soli 800 mila euro all’anno, che nonostante sarebbe ovviamente ritoccato resterebbe abbondantemente nei limiti del tetto da 2,5 milioni

Anche il costo del cartellino non dovrebbe essere particolarmente oneroso. Vero che la scadenza del contratto è ancora lontana (2024), ma l’emergenza Coronavirus ha fatto abbassare notevolmente i prezzi e soprattutto i club meno grandi ne hanno risentito, così da essere costretti a cedere a cifre decisamente inferiori rispetto a qualche mese fa. Inoltre, De Paul spinge per la cessione e sembra gradire particolarmente il Milan come prossima destinazione. Così, dovrebbero bastare 20 milioni per aggiudicarselo. L’argentino sarebbe un grande colpo e certamente renderebbe anche felici i tifosi, che potrebbero gioire anche di essere riusciti là dove i cugini interisti no. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

