VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Alla fine non è bastato il buon lavoro svolto in questi mesi a Stefano Pioli per guadagnarsi la conferma come allenatore del Milan. Salvo miracoli in caso di ripresa del campionato, il Milan cambierà allenatore. Ralf Rangnick però si allontana sempre di più e così Ivan Gazidis torna su Luciano Spalletti, già vicinissimo a ottobre. Nella video news le ultime.

