VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Linea giovane e poco costosa, quella che il Milan di Ivan Gazidis seguirà d’ora in poi. Gioiellini fatti in casa, da coltivare, far esplodere e magari poi rivendere a cifre importanti. Uno di questi potrebbe essere Tommaso Pobega, centrocampista in prestito al Pordenone, che tornerà e sul quale si punterà. Ecco le ultime nella video news.

