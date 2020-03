CALCIOMERCATO – Un colpo a parametro zero, come ai vecchi tempi. Le ultime notizie di mercato danno il Milan particolarmente attivo in Germania. Obiettivo dei rossoneri, Mario Götze: secondo la Bild, autorevole giornale tedesco, il giocatore non avrebbe infatti intenzione di rinnovare il suo contratto e Milano sarebbe in cima alle sue mete preferite. Ma Gazidis cosa ne pensa? I dettagli della notizia nella nostra video news.