VIDEO MILAN – La ricerca di esperienza era una delle cose più importanti secondo Paolo Maldini e Zvonimir Boban in vista del prossimo calciomercato. Thiago Silva a zero poteva essere un vero e proprio affare. Ora, con l’addio dei due e i pieni poteri di Ivan Gazidis, però cambia tutto: l’amministratore delegato è pronto a bloccare. Le ultime a riguardo in questa video news.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android