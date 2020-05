Calciomercato Milan – Futuro Jovic, la decisione del Real Madrid | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, da tempo, sta seguendo il centravanti serbo Luka Jovic, classe 1997, autore di 36 gol in 75 partite in due stagioni con l’Eintracht Francoforte prima di passare, la scorsa estate, al Real Madrid per 60 milioni di euro. Nella sua prima stagione a Madrid, però, Jovic non ha convinto, anche perché ha avuto davvero pochissimo spazio.

Relegato a riserva del ‘totem madridista’, Karim Benzema, il numero 18 delle ‘Merengues‘ ha visto il campo per soli 770′ in tutte le competizioni e segnato appena 2 gol. Il giocatore, però, è valido, di prospettiva e potrebbe lasciare la ‘Casa Blanca‘, anche con la formula del prestito con diritto oppure obbligo di riscatto (valore totale, 35 milioni di euro) per giocare da titolare con maggior continuità.

Milan, Napoli e Newcastle, in Premier League, tengono sott’occhio Jovic e continuano a mantenere vivi i contatti con il suo agente, ma c’è da segnalare una novità. In Spagna, infatti, il ‘Mundo Deportivo‘ scrive che Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, vorrebbe stoppare, almeno per l’inizio della prossima stagione, la partenza di Jovic poiché vorrebbe concedergli un’altra chance di imporsi nella Capitale spagnola.

Così fosse, cambierebbero totalmente gli scenari e Jovic, così, resterebbe al Real Madrid, costringendo il Milan a spostare le proprie attenzioni su altri obiettivi per l'attacco.