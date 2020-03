VIDEO MILAN – Una vera e propria rivoluzione, l’ennesima. Il Milan si prepara a cambiare tutto sotto la guida di Ivan Gazidis e Ralf Rangnick. Tantissimi giocatori rossoneri sono in bilico e pronti a lasciare la squadra a fine stagione. Una situazione che non aiuta neanche in campo la squadra a ottenere risultati. In questa video news il punto della situazione.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android