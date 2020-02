VIDEO MILAN – In casa Milan torna di moda il nome di Emil Forsberg, esterno d’attacco del Red Bull Lipsia. Lo svedese pare abbia deciso di cambiare aria in estate e i rossoneri lo seguono da tempo. Connazionale di Zlatan Ibrahimovic, potrebbe essere spinto da questo a vestire rossonero. Inoltre, occhio all’eventuale arrivo di Ralf Rangnick. Intanto la sua scheda in questa video news.

