Calciomercato – Ecco come giocherebbe oggi il Milan di Pioli | VIDEO

In questo calciomercato il Milan ha portato a termine finora otto nuovi acquisti. Ecco come giocherebbe oggi il Diavolo di Stefano Pioli

In questo calciomercato estivo il Milan ha portato a termine finora otto nuovi acquisti. Sono arrivati Marco Sportiello in porta, Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Yunus Musah a centrocampo, quindi Christian Pulisic, Luka Romero e Noah Okafor in attacco. Ecco come giocherebbe oggi il Diavolo di Stefano Pioli in questo video della redazione di 'GazzettaTV' con la probabile formazione rossonera