VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Una difesa da rinforzare per il Milan, che cerca giocatori giovani e di talento, come di consueto. Nel mirino anche Wesley Fofana, classe 2000 del Saint-Etienne. I rossoneri erano convinti di poterci arrivare in estate, ma un imprevisto ha scombussolato le cose. Guarda la video news per scoprire di più.

