Il Galatasaray ha presentato un'offerta all'agente di Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ma lui non vuole lasciare i rossoneri

Nei giorni scorsi il Galatasaray ha presentato un'offerta all'agente di Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, per un suo trasferimento a İstanbul in questa sessione invernale di calciomercato. Per il club di Via Aldo Rossi era pronto un assegno di 30 milioni di euro. Il francese classe 1999, però, non ha voluto lasciare i rossoneri almeno per questa stagione. Il video di 'Super Blitz' de 'La Gazzetta dello Sport'