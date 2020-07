Calciomercato Milan – Florentino pista calda: ecco quanto costa | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante il Milan abbia deciso di rinunciare all’idea di ingaggiare il tedesco Ralf Rangnick nel ruolo di allenatore e direttore tecnico, non ha rinunciato, di certo, a quella di portare in rossonero, nella prossima stagione, il centrocampista Florentino Luís.

Florentino, classe 1999, non ha giocato moltissimo nell’ultima stagione al Benfica (18 gare totali tra campionato e coppe, europee e nazionali) e, pertanto, potrebbe andare via in estate per giocare un po’ di più. Il Milan lo segue da tempo, dietro suggerimento di Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scout del club rossonero e, quindi, potrebbe fare un tentativo concreto per lui qualora le condizioni economiche fossero soddisfacenti.

Il Benfica valuta il suo calciatore tra i 35 ed i 40 milioni di euro ma l’idea del Milan sarebbe quella di proporre alle ‘Aquile‘ di Lisbona, da poco guidate in panchina, nuovamente, da Jorge Jesus, un’operazione sullo stile di quella che ha portato Gedson Fernandes al Tottenham: un prestito biennale con obbligo di riscatto a cifre, magari, un po’ più basse di quelle desiderate dai lusitani.

Florentino, quantità e qualità, si sposerebbe alla perfezione tanto con Franck Kessié quanto con Ismaël Bennacer e, senza dubbio, costerebbe meno di quel Sandro Tonali che sembra diretto verso l’Inter. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

