Calciomercato Milan – Fissato il prezzo dell’obiettivo in attacco! / News

VIDEO MERCATO MILAN – Sì o no? Zlatan Ibrahimovic non ha ancora deciso cosa fare nel proprio futuro e costringe il Milan a tenersi aperte diverse porte in attacco. La sensazione, però, è che a prescindere dalla decisione dello e sullo svedesone il Milan un attaccante sul mercato proverà a prenderlo. Ciò che cambia a seconda di Ibra sì o Ibra no è probabilmente il tipo di attaccante da prendere.

Nel caso in cui Ibrahimovic dovesse separarsi dal Milan, i rossoneri dovranno necessariamente puntare su un centravanti di primo livello e di garanzia. Il costo sarebbe anche più alto, ma si sa che sull’attaccante è meglio non risparmiare. I nomi caldi sono ormai noti: Luka Jovic del Real Madrid (classe 1997, ma già con grande esperienza e di sicuro valore) che costerebbe 32 milioni è sicuramente la prima scelta, con dietro di lui una serie di possibilità più o meno fattibili, da Timo Werner del RB Lipsia ad Andrea Belotti del Torino, passando per le occasioni a parametro zero Edinson Cavani in uscita dal Paris Saint-Germain e Dries Mertens dal Napoli.

Insomma, grandi nomi. Gente pronta per arrivare al Milan e fare il titolare. Se dovesse restare Ibra, invece, bisognerà trovare qualcuno che possa affiancarlo e dargli il cambio: Ante Rebic si è dimostrato un eccellente esterno col fiuto del gol, Rafael Leao non dà garanzie e non sembra molto una prima punta. Quindi servirebbe un altro profilo, in grado di fare le veci di Ibra. In questo senso piace tantissimo Myron Boadu, stella olandese classe 2001 di proprietà dell’AZ Alkmaar.

Nonostante la giovanissima età, Boadu si è già messo in mostra ad alti livelli, diventando titolare e segnando a valanga: 14 gol in 24 partite in campionato, 4 in 7 in Europa League. Numeri da campione. Il Milan lo seguiva da diverso tempo e ora vorrebbe tentare l'affondo prima che sia troppo tardi. L'AZ Alkmaar è entrata nell'ottica di perderlo nel prossimo mercato, ma vorrebbe guadagnarci il più possibile. L'arresto del campionato olandese e la crisi da Coronavirus, però, non lasciano spazio a prezzi troppo alti, soprattutto per un ragazzo di 19 anni. Ecco perchè la richiesta è di 20 milioni, ma la sensazione è che si possa scendere fino a 18, magari con qualche bonus. Il Milan c'è ed è attento. Boadu potrebbe essere il prossimo acquisto.

