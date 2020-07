Calciomercato Milan – Fari puntati su Depay: acquisto ‘low cost’? | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Memphis Depay, classe 1994, è la stella dell’Olympique Lione, compagine della Ligue 1 francese. Nell’ultima stagione, disputata parzialmente a causa di un brutto infortunio, l’olandese ha messo a segno 14 gol in 18 gare tra campionato e Champions League: uno ‘score‘ al quale ha aggiunto anche 2 assist.

Il contratto di Depay con l’OL scadrà il 30 giugno 2021 e, secondo quanto riferito dalla stampa transalpina, il calciatore continua a rifiutare il rinnovo proposto dal vulcanico Presidente del club, Jean-Michel Aulas, poiché la sua intenzione sarebbe quella di tentare una nuova esperienza professionale.

Depay, che in carriera ha vestito le maglie di PSV Eindhoven in patria e Manchester United in Inghilterra, piace da tempo al Milan, che continua a tenere monitorata la sua situazione. Qualora Depay dovesse confermarsi così intransigente, rifiutando ancora di prolungare il contratto in essere con l’Olympique Lione, il Diavolo potrebbe tornare in gioco.

Aulas insisterà, non vuole perdere il suo gioiello, ma, presumibilmente, alla fine dovrà piegarsi alla volontà del calciatore. Depay, ha ricordato ‘TuttoMercatoWeb‘, piace molto anche a Ralf Rangnick, futuro manager rossonero ed all’entourage di Depay sono già arrivati i segnali di gradimento da parte del tedesco per un eventuale arrivo dell’olandese a Milano nella prossima stagione.

L’acquisto di Depay, vista la scadenza ravvicinata del suo accordo con l’OL, potrebbe anche essere ‘low cost‘: a fronte dei 40 milioni di euro sempre richiesti dalla società francese, adesso Depay potrebbe andare via per soli 25 milioni di euro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

