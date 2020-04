Calciomercato Milan – Everton in rossonero? Tutta la verità | News

CALCIOMERCATO MILAN – Vi abbiamo parlato, nei mesi scorsi, dell’interesse del Milan per Everton Sousa Soares, classe 1996, attaccante esterno brasiliano di proprietà del Grêmio di Porto Alegre.

Il veloce Everton, che in Brasile conoscono anche come ‘Cebolinha‘, piace da tempo al Diavolo, sin dai tempi in cui c’era il suo connazionale Leonardo in dirigenza, ma il Milan non ha mai affondato il colpo su di lui poiché, per il suo cartellino, sarebbe servita una cifra molto alta.

Su Everton, segnalato anche nel mirino del Napoli, così come sul suo compagno di squadra Pepê, altro attaccante dei nerazzurri che piacerebbe invece alla Roma, ha parlato oggi il Presidente del Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, appena guarito dall’infezione da coronavirus che lo aveva sorpreso sul finire del mese di marzo.

“Si parla di questo interesse per Everton e Pepê – ha detto il patron della compagine brasiliana ai microfoni di ‘calciomercato.it‘ -, ma a noi non è arrivato nulla di ufficiale. Ad oggi, non abbiamo ricevuto proposte ufficiali per i due giocatori”. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>