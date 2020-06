Calciomercato Milan – Esce allo scoperto: “Mi piacerebbe tornare” / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan di Silvio Berlusconi resterà alla storia e tra i protagonisti di quel club, insieme al Presidente e ad Adriano Galliani c’è stato sicuramente Ariedo Braida, direttore sportivo con ottimi risultati per il Milan. Lui a scovare e scoprire la maggior parte e dei talenti che hanno vestito la maglia rossonera in quegli anni ricchi di vittorie. Poi la separazione lavorativa, ma mai affettuosa. L’amore di Braida per il Milan è rimasto intatto e un suo possibile ritorno è sempre stato un’idea.

Potrebbe essere la volta buona quest’estate. A parlare di un suo possibile ritorno, chiarendo che gli piacerebbe molto, è stato proprio lo stesso Braida: “Il Milan ce l’ho nel cuore e mi fa piacere che amici come Capello e Damiani mi accostino ancor oggi a quella società. Ma non mi piace dire di più, mi sembrerebbe di tradire il mio carattere friulano e quella discrezione che lo caratterizza. Diciamo che il Milan è una bella porta dalla quale farebbe piacere passare. Resto fiducioso. Vediamo se, avendo rappresentato l’inizio della mia vicenda calcistica, il Milan potrà essere ancora il mio futuro”.

Come noto, il Milan del prossimo anno si affiderà a Ralf Rangnick. Il tedesco dovrebbe svolgere il doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo. Un ruolo da manager inglese. Niente spazio, dunque, per Braida? Non proprio. Braida è abituato a non lavorare come protagonista. Anche al Milan era il braccio destro di Galliani e non ha bisogno dei riflettori puntati addosso, anzi. Inoltre, una figura italiana e di esperienza potrebbe far molto bene al Milan. Con Elliott c’è un ottimo rapporto e con Geoffrey Moncada anche. Un possibile asse non è da escludere. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>