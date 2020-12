Ultime Notizie Calciomercato Milan: ecco chi è Edouard

CALCIOMERCATO MILAN VIDEO NEWS – Nelle ultime ore si parla di un interessamento del Milan per Odsonne Edouard. Nazionale francese Under 21, Edouard ha un ottimo fiuto del gol (69 in 133 partite in tre stagioni con gli ‘Hoops‘). Fisico imponente (187 centimetri di altezza per 83 chilogrammi di peso), il ragazzo può rappresentare il presente ed il futuro del Milan. Scopriamo chi in questo video di Gazzetta TV.