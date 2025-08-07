PIANETAMILAN i nostri video Calciomercato: Milan, ecco Jashari: “Sì, sono molto felice”| VIDEO
Ardon Jashari è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Le sue primissime parole erano giunte la sera prima, al suo arrivo in hotel
Ardon Jashari, classe 2002, centrocampista svizzero di origini macedoni, è diventato ufficialmente ieri un nuovo giocatore del Milan. Per l'occasione ha regalato ai tifosi anche le prime dichiarazioni, anche se le sue primissime parole erano giunte la sera prima, al suo arrivo in hotel a Milano. Guarda il video