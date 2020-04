VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Non tutti i mali vengono per nuocere. Il Milan da gennaio in poi si è ritrovato con una situazione complicata in difesa, dopo l’infortunio di Léo Duarte e con Mateo Musacchio fuori condizione. Durante questa quarantena, il difensore brasiliano ha recuperato e sarà disponibile: è lui il primo rinforzo. Nella video news le ultime.

