PIANETAMILAN i nostri video Calciomercato Milan, ecco Harder: sinistro potente, esultanza virale | VIDEO
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, ecco Harder: sinistro potente, esultanza virale | VIDEO
Il Milan ha praticamente preso Conrad Harder dallo Sporting Lisbona in questo calciomercato estivo: conosciamolo meglio in questo video
Il Milan ha trovato il suo attaccante in questa sessione estiva di calciomercato: dallo Sporting Lisbona arriva Conrad Harder, 20enne danese che costerà ai rossoneri 24 milioni di euro più 3 di bonus. Dall'esultanza in stile Superman al suo sinistro potentissimo: ecco chi è il nuovo centravanti a disposizione di Massimiliano Allegri, presentato nel video di 'GazzettaTV'