Calciomercato Milan – Ecco chi è Matìas Vina: la scheda | Video

ULTIME NOTIZIE VIDEO MERCATO MILAN – Nello scorso calciomercato invernale il Milan aveva a lungo trattato, con il Nacional de Montevideo, l’acquisto di Matías Vina, classe 1997, terzino uruguaiano. Poi il Palmeiras ha pagato 5,5 milioni di euro al Nacional anticipando la concorrenza milanista. Ora i rossoneri sembrano essere tornati alla carica per il giocatore. Conosciamolo meglio in questo articolo (in basso) e video (in alto).

Il ruolo

Matìas Vina è un terzino sinistro, in grado di giocare all’occorrenza anche da difensore centrale e da centrocampista davanti la difesa. Dunque è un jolly difensivo. Non sarebbe soltanto il vice-Theo Hernandez, ma può anche ricoprire altri ruoli in eventuale emergenza. Questa è una caratteristica da non sottovalutare, anche per una una questione di dinamismo e conoscenze tattiche.

Dati e statistiche

In questa stagione in Brasile con il Palmeiras ha collezionato 8 presenze e 1 assist. È già nel giro della nazionale maggiore: 5 presenze con la sua Uruguay. Con il Nacional de Montevideo nelle stagioni precedenti aveva collezionato 47 presenze totali, segnando ben 5 gol e fornendo anche 5 assist.