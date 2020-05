Calciomercato Milan – È giallo sul futuro di Pape Gueye: il punto | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, da tempo, segue ed osserva Pape Gueye, classe 1999, mediano francese di origini senegalesi in forza al Le Havre, compagine della Ligue 2 con cui, in questa stagione, ha disputato 25 gare in campionato.

Pape Gueye, mancino dal gran fisico e dal piede educato, andrà in scadenza di contratto con il suo attuale club il prossimo 30 giugno e, pertanto, può firmare a parametro zero con chiunque già in questi giorni. Ieri il Watford, club della Premier League inglese, ne ha annunciato l’acquisto, a sorpresa, con un post sul proprio account ‘Twitter‘. L’agente di Pape Gueye, però, ha clamorosamente smentito l’annuncio della società londinese.

Pierre-Henri Bovis, procuratore del ragazzo, ha parlato a ‘The Athletic‘ sottolineando come l’affare non sia affatto definito: “Nulla ancora è stato approvato. Abbiamo un cosiddetto accordo orale con il Watford da gennaio, ma stiamo nel frattempo cercando di risolvere alcuni problemi. Le circostanze sono molto strane. Il comunicato del Watford per noi non cambia nulla. Non sappiamo ancora dove andrà Pape Gueye. Può essere in Inghilterra, ma anche in Italia, Germania o restare in Francia”.

Il Milan, quindi, resta ancora, incredibilmente, in piena corsa per il calciatore. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>