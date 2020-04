VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Nel corso dell’estate si libererà a parametro zero Artem Dzyuba, attaccante russo dello Zenit San Pietroburgo. Il Milan, che ancora non sa cosa farà Zlatan Ibrahimovic, potrebbe pensarci per garantirsi un innesto importante in attacco: un usato sicuro. Nella video news tutte le ultime informazioni a riguardo.

