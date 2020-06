Calciomercato Milan – Duello per un rossonero: le ultime / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – È uno dei giocatori più esperti del Milan e per tanto è stato tra i più importanti. Giacomo Bonaventura non ha mai detto una parola sulla situazione complicata in rossonero, non ha mai pensato all’addio anche se forse era addirittura sprecato in un Milan non in grado di competere ad alti livelli. Ora l’età avanza, qualche problema fisico di troppo l’ha frenato e il contratto è in scadenza.

Lui e molti altri, probabilmente, si sarebbero aspettati un rinnovo, anche solo per riconoscenza. Invece il Milan non ha intenzione di prolungare l’avventura di Jack in rossonero e dunque il numero 5 milanista è libero di accordarsi con un altro club per la prossima stagione, trasferendosi a costo zero.

Eppure, Jack Bonaventura avrebbe potuto fare ancora molto comodo al Milan, non si sarebbe trattato solo di riconoscenza. Quando è tornato nel corso di questa stagione era stato subito decisivo e successivamente era calato solo per motivi fisiologici (dopo un lungo stop). Ora, in teoria, potrebbe anche essere tra i protagonisti del finale di stagione. Ma per il Milan potrebbe anche essere troppo tardi.

Già, perché a dimostrazione del valore ancora alto di Bonaventura c’è il fatto che per aggiudicarselo c’è un vero e proprio duello in corso, con un terzo che guarda da fuori aspettando magari di poter godere. Le due pretendenti sono Roma e Torino. I granata sono stati tra i primi a muoversi per Jack, che però ha aspettato per dare l’ok definitivo. Poco dopo infatti è arrivata anche la squadra capitolina, che al momento sembra essere in vantaggio. Bonaventura è più attratto e soprattutto giocherebbe in Europa. Occhio però all’Atalanta, che studia un possibile ritorno, molto gradito a Jack. Insomma, il Milan scarica Bonaventura, che però si consola con tantissime proposte. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

