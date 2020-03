VIDEO MILAN – La scorsa estate il Milan era stato vicino a Nabil Fekir, messo in vendita dal Lione. I rossoneri non hanno affondato il colpo perché perplessi sulla tenuta fisica del francese, che è passato così al Real Betis. Si è confermato ad alti livelli e ora il Milan vuole fare sul serio, ma non è l’unico. Nella video news tutte le ultime sul prossimo duello di calciomercato.

