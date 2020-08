Calciomercato Milan – Duello con Roma e Inter per Mykolenko | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Quasi conclusa la cessione di Ricardo Rodríguez al Torino per 3 milioni di euro più bonus (il terzino svizzero firmerà con i granata tra lunedì e martedì, giorni in cui è attesa l’ufficialità dell’operazione), il Milan è al lavoro anche per cedere Diego Laxalt, che potrebbe andare alla Lokomotiv Mosca per 10 milioni di euro.

Obiettivo del club di Via Aldo Rossi, poi, sarà quello di reperire, sul mercato internazionale, un nuovo terzino sinistro, un elemento giovane che possa rappresentare un’alternativa a Theo Hernández, crescere alle spalle del francese e, al contempo, tentare, con il tempo, una volta migliorato, di insidiargli anche il posto da titolare in Prima Squadra. Uno dei nomi cerchiati in rosso sul taccuino del Diavolo è quello di Vitalij Mykolenko.

Classe 1999, ucraino sotto contratto con la Dinamo Kiev fino al 30 giugno 2023, Mykolenko ha disputato 36 gare nell’ultima stagione tra campionato, Europa League e coppe nazionali, segnato 4 gol e fornito 7 assist ai compagni. È un profilo molto interessante che si può acquistare per 9-10 milioni di euro. Il suo entourage lo ha proposto anche all’Inter, alla ricerca di un interprete in quel ruolo, al Napoli ed alla Roma.

Perché, allora, Mykolenko dovrebbe scegliere il Milan? Il suo allenatore in Nazionale è Andriy Shevchenko, ex bomber del Diavolo, che, come vice, come noto, ha Mauro Tassotti. Entrambi gli hanno già parlato del Milan e, contestualmente, lo hanno caldamente raccomandato a Paolo Maldini, direttore tecnico del club meneghino. Il fascino dei rossoneri, su un ragazzo allenato da Sheva, può essere una componente da non sottovalutare …CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>