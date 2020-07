Calciomercato Milan – Duello con il Chelsea per Samardzic | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla ‘BILD‘, autorevole quotidiano sportivo tedesco, Lazar Samardzic, classe 2002, fantasista delle giovanili dell’Hertha Berlino, non è rientrato ad allenarsi in Germania, preferendo trascorrere ancora qualche giorno di vacanza in Spagna, poiché starebbe trattando con un club per il suo trasferimento in questa sessione di calciomercato.

Accostato, negli ultimi mesi, a Milan, Juventus, Barcellona e Chelsea, per la ‘BILD‘ l’agente di Samardzic, nello specifico, al momento starebbe valutando le offerte pervenutegli dai rossoneri e dai ‘Blues‘: il giocatore starebbe riflettendo sul proprio futuro, alla ricerca della migliore opportunità per il prosieguo della sua carriera. Sebbene sia sotto contratto con l’Hertha Berlino fino al 30 giugno 2024, infatti, Samardzic vuole andare via.

Questo perché, nell’ultima stagione, Samardzic ha giocato appena 32′ in tre gare con la Prima Squadra e ha paura che, giocando così poco, la sua crescita possa arrestarsi. Il Milan aveva già provato a prendere Samardzic lo scorso gennaio, quando il ragazzo aveva avuto un colloquio con Paolo Maldini, suo grande estimatore. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

