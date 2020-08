Calciomercato Milan – Due difensori in partenza: chi andrà via? / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Un difensore arriverà. Ci sono pochi dubbi a riguardo. Mateo Musacchio era destinato alla partenza, ma l’infortunio ha bloccato tutto e dunque resterà, ma non dà garanzie e quindi Stefano Pioli ha richiesto un altro giocatore in quel ruolo. Arriverà un giovane, ma già pronto per giocare ad alti livelli, che possa dare il cambio a Simon Kjaer. Qualcuno, però, dovrà fargli spazio.

L’indiziato numero uno, a questo punto, diventa Leo Duarte. Il brasiliano classe 1996 è arrivato in rossonero la scorsa estate per 10 milioni, con la speranza di potersi imporre e magari accrescere il suo valore. In realtà ha giocato pochissimo, anche a causa di molti infortuni e il valore si è decisamente abbassato. Oggi sarebbe difficile ottenere più di 6 milioni. Ecco perché la soluzione più probabile è un addio in prestito, magari con diritto di riscatto.

In bilico anche il futuro di Matteo Gabbia, difensore che si è messo in mostra nell’ultima parte di stagione. Giovanissimo (classe 1999) piace a molti club, ma il Milan non ha intenzione di cederlo, anche perché il valore è ancora troppo basso (2,7 milioni). Molto probabile invece una partenza in prestito per crescere. Anche se, soprattutto nel caso in cui il Milan dovesse avere la certezza dell’Europa League, non è da escludere possa rimanere in rosa.

